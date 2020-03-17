Подозреваемый, планировавший организовать «тайники-закладки», арестован.

В конце февраля сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Петушинскому району в результате успешно проведенных совместно с коллегами из УНК УМВД России по Владимирской области оперативных мероприятий задержан 22-летний житель соседнего региона. Молодой человек подозревается в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.В момент задержания фигурант бросил на землю 14 свертков с сыпучим содержимым белого цвета. В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили на одной из улиц в городе Петушки «тайник-закладку» с аналогичным свертком.Результатами проведенного исследования подтверждено, что внутри свертков находилось наркотическое средство «героин», массой 23,5 грамма, что является крупным размером.В настоящее время в отношении задержанного следователями возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст. 228.1 УК РФ.По версии следствия, изъятые свертки с героином предназначались для сбыта путем организации «тайников-закладок» на территории Петушинского района.Сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения запрещенных веществ, проводится проверка на причастность фигуранта к ранее совершенным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.