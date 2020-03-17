У него обнаружили 23,5 грамма этого вещества

УМВД по Владимирской области возбудило уголовные дела в отношении 22-летнего жителя соседнего региона за продажу героина, сообщает пресс-служба ведомства.В момент задержания парень бросил на землю 14 свёртков с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что в пакетиках было 23,5 грамма героина, что считается крупным размером.По версии следствия, свёртки задержанный должен был разложить на закладки на территории Петушинского района. Полиция устанавливает каналы приобретения наркотиков.