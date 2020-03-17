Для борьбы с распространением коронавируса COVID-2019 коммунальные службы Московской области приступили к дезинфекции общественных мест и подъездов. Работы пройдут во всех 54 тысячах домов ..

Для борьбы с распространением коронавируса COVID-2019 коммунальные службы Московской области приступили к дезинфекции общественных мест и подъездов. Работы пройдут во всех 54 тысячах домов Подмосковья, сообщает "".Обработку пройдут лифты, перила и холлы. Глава регионального Министерства ЖКХ Антон Велиховский призвал жителей не посещать места скопления людей без нужды. А оплачивать коммунальные услуги руководитель ведомства посоветовал удаленно, с помощью интернет-сервисов.