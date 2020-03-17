Сегодня на канале Россия 1 большая премьера. Новый телесериал В шаге от рая - это история обычной семьи Потаповых, которые неожиданно выигрывают в лотерею огромную сумму. Внезапное богатство вскружило голову новоиспеченным миллионерам и отношения между близкими людьми начинают портиться.

Сегодня на канале "Россия 1" большая премьера. Новый телесериал "В шаге от рая" — это история обычной семьи Потаповых, которые неожиданно выигрывают в лотерею огромную сумму. Внезапное богатство вскружило голову новоиспеченным миллионерам, и отношения между близкими людьми начинают портиться. Счастливчикам кажется, что они уже в шаге от рая, но поймут ли они, что не в деньгах счастье.Когда обычная петербургская семья сорвала грандиозный джекпот в лотерею, никто и не думал, что пройти испытание бешеными деньгами и большими надеждами Потаповым будет так сложно.- Они все от нас хотят денег! И больше ничего!Как поведут себя самые близкие, узнав о выигрыше? Кто еще претендует на потаповские миллионы? Какой подвох приготовили победителям организаторы лотереи? И при чем тут бывшая сноха, которая появляется в жизни Потаповых спустя десятилетие?"Благодаря этому шансу она может изменить свою жизнь и исправить ошибки, которые успела сделать в своей юности", — рассказывает Мария Миронова (заслуженная артистка России).Закрученный сюжет сериала — это и детектив, и комедия, и драма. Зрителю будет, за чем следить от первой до последней серии."История про деньги как бы уходит в сторону, идут личные отношения, что мне нравится, дети, внучка, жены, брошенные дети, брошенные женщины, и вдруг все оказывается — вот как у нас все непросто!" — делится Игорь Бочкин (народный артист России)Игорь Бочкин, Надежда Маркина, Ярослав Бойко, Мария Миронова , Ольга Павловец — выдающийся актерский состав снимался в самых красивых местах Петербурга. И здесь, кажется, они и вправду всего "В шаге от рая".- А теперь нас ждет новая счастливая жизнь!- А может нам эта жизнь не понравится?Куда приведет Потаповых зигзаг удачи? Семью или джек-пот выберет каждый герой? И будет ли у этой сказки счастливый конец? Премьерные серии киносаги "В шаге от рая" смотрите 16 марта сразу после "Вестей" на телеканале "Россия".