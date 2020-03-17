Фигуранты были задержаны благодаря информации, полученной от свидетелей.

В начале марта в ОМВД России по Судогодскому району поступило сообщение о том, что с территории одного из дачных домов совершена кража труб и прочих металлических изделий.Прибывши по указанному адресу сотрудникам полиции случайные свидетели происшествия рассказали, что увидели трех неизвестных, которые покидали дачный участок, унося металлические предметы. Увидев прохожих, неизвестные оставили предметы и спешно скрылись.Граждане смогли описать приметы злоумышленников. Спустя несколько дней по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 21, 20 и 17-летнего местных жителей.Задержанные сознались, что проникли на территорию чужой дачи, собрали трубы и прочие изделия из металла, перебросили их через забор, планируя в дальнейшем реализовать.В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято.