В ходе проведения проверки ресторана предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы задержали подозреваемого о ложном сообщении о минировании.
В полицию поступило сообщение через службу 02, о том, что в одном из ресторанов, находящемся на Строгинском бульваре, заминирована территория.
На место происшествия незамедлительно были направлены оперативные службы. В ходе проведения проверки ресторана предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.
Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы по месту проживания на Неманском проезде задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина. Установлено, что подозреваемый решил посетить заведение, однако его туда не пустили, так как он находился в нетрезвом состоянии и спортивной форме одежды. Тогда мужчина и сообщил в полицию о якобы готовящемся противоправном деянии.
Дознанием Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СЗАО
(499) 192-59-56