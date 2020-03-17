В ходе проведения проверки ресторана предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы задержали подозреваемого о ложном сообщении о минировании.В полицию поступило сообщение через службу 02, о том, что в одном из ресторанов, находящемся на Строгинском бульваре, заминирована территория.На место происшествия незамедлительно были направлены оперативные службы. В ходе проведения проверки ресторана предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы по месту проживания на Неманском проезде задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина. Установлено, что подозреваемый решил посетить заведение, однако его туда не пустили, так как он находился в нетрезвом состоянии и спортивной форме одежды. Тогда мужчина и сообщил в полицию о якобы готовящемся противоправном деянии.Дознанием Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56