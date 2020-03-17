Власти хорватского города Леград для привлечения молодых работоспособных людей начали распродажу домов и земельных участков по цене в одну куну (это примерно 11 рублей. Претендент должен быть не старше 40 лет и взять на себя обязательство после заключения сделки прожить в городе не меньше 15 лет.

Власти хорватского города Леград для привлечения молодых работоспособных людей начали распродажу домов и земельных участков по цене в одну куну (это примерно 11 рублей.Для того, чтобы стать владельцем недвижимости практически бесплатно, претендент должен быть не старше 40 лет и взять на себя обязательство после заключения сделки прожить в городе не меньше 15 лет.Местные власти, со своей стороны субсидируют им покупку недвижимости в размере до 35 тысяч хорватских кун (примерно 381 тысяча рублей), а также компенсируют стоимость ремонта в размере до 25 тысяч кун (около 272 тысяч рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Мэр Леграда Иван Саболич, комментируя это решение, пояснил, что в городе низкий уровень безработицы, и ему нужен приток рабочей силы.По его словам, заявки уже поступили не только из разных регионов Хорватии, но также из Словении и Боснии и Герцеговины.