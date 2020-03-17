Мужчина похитил сумочку у 70-летней местной жительницы.

В феврале текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 70-летняя местная жительница, сообщившая, что на одной из городских улиц сзади к ней подошел мужчина, выхватил из её рук сумочку и скрылся. В сумочке находился мобильный телефон и другие личные вещи. Сумма причиненного ущерба составила 6000 рублей.Информация о происшествии с указанием примет злоумышленника была передана всем наружным нарядам полиции. В течение нескольких дней сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия. В результате проведенной работы по подозрению в причастности к совершению грабежа оперативники уголовного розыска задержали 39-летнего жителя одного из районных сёл.Фигурант сознался в содеянном. Похищенная сумочка была изъята в ходе обыска.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность злоумышленника к иным преступлениям.Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.