Его нашли окровавленным на автобусной остановке

Вечером 15 марта во Владимире в микрорайоне Юрьевец на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину. Пьяный виновник ДТП попытался скрыться с места преступления, однако был найден сотрудниками Росгвардии тем же вечером.Недалеко от ВНИИЗЖ, по словам свидетелей, легковушка влетела в пешехода и, не останавливаясь, уехала с места аварии. Сбитый пешеход скончался на месте от полученных травм, а для поиска нарушителя полиция объявила план-перехват. Через несколько часов росгвардейцы увидели на остановке очень пьяного мужчину, на одежде которого было много крови. Он не смог объяснить, откуда она. Позднее полиция недалеко нашла и его машину – «Хёндай Солярис» с вмятинами на капоте.33-летнему задержанному грозит тюремный срок. Полиция проведет расследование.