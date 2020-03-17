Центральные банки США, еврозоны, Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии в воскресенье объявили о скоординированных действиях по усовершенствованию предоставления ликвидности через долларовые своп-линии.

Центральные банки США, еврозоны, Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии в воскресенье объявили о скоординированных действиях по усовершенствованию предоставления ликвидности через долларовые своп-линии.Этот шаг направлен на то, чтобы снизить цену, которую банки и компании платят за доступ к долларам США. Эта цена резко выросла в последние недели, поскольку пандемия коронавируса напугала инвесторов.В рамках совместного плана действий Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии и Национальный банк Швейцарии договорились снизить стоимость таких свопов на 25 базисных пунктов. Новая ставка будет на 25 базисных пунктов выше OIS (overnight index swap, овернайт индекс своп)."Чтобы повысить эффективность своп-линий в предоставлении срочной ликвидности, иностранные центральные банки, осуществляющие регулярные операции с ликвидностью в долларах США, также договорились начать предлагать доллары США еженедельно в каждой юрисдикции с 84-дневным сроком погашения в дополнение к предлагаемым в настоящее время операциям с недельным сроком погашения", — говорится в пресс-релизе ЕЦБ."Новые предложения по ценам и срокам погашения будут действовать до тех пор, пока это необходимо для обеспечения бесперебойного функционирования рынков финансирования в долларах США", — сообщил ЕЦБ.Американский центробанк в воскресенье экстренно снизил базовую процентную до 0-0,25%. Федрезерв также объявил о запуске масштабной программы количественного смягчения, чтобы поддержать экономику на фоне пандемии коронавируса COVID-19.ЕЦБ на прошлой неделе сохранил ключевые процентные ставки неизменными, но представил пакет стимулов для борьбы с экономическими последствиями вируса.