После того, как коронавирус сделал прорыв в Европу и делает первые шаги в России, стало ясно, что без создания специальной вакцины не обойтись. Но ее разработке мешает тот факт, что не найдено животное, которое было бы восприимчиво к этому заболеванию.

После того, как коронавирус сделал прорыв в Европу и делает первые шаги в России, стало ясно, что без создания специальной вакцины не обойтись. Но ее разработке мешает тот факт, что не найдено животное, которое было бы восприимчиво к этому заболеванию. Соответственно, нет возможности проводить эксперименты. Тем не менее, по его словам, задумки есть. Об этом в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" сказал вирусолог, профессор из Новосибирска Александр Чепурнов.Этот ученый участвовал в разработке вакцины против первого китайского коронавируса, а также вакцин против африканских лихорадок Эбола и Марбурга.Вирусолог убежден в том, что данный вирус – это природное явление, а не биологическое оружие.