17.03.2020

2020-03-17 19:30:16

Владимирская хроника борьбы с коронавирусом

В регионе нет ни одного подтвержденного случая коронавируса. Однако, многие ушли на карантин. Как он повлияет на туризм и экономику?

Уборка - как у обычной хозяйки, говорят в троллейбусном депо. Тряпка, дезинфицирующее средство, костюм. Не специальный, но водоотталкивающий. Салоны обрабатывают три раза в день. Ежедневно на маршрутах - около ста кондукторов. И им требуется около 400 масок в день. Администрация троллейбусного парка заказала десять тысяч. Но пока все поставщики отказывают. А обеспечить безопасность кондукторов и пассажиров - сейчас важная задача.

Михаил Сонин, главный инженер «Владимирпассажиртранс»: «Есть идея призвать граждан больше пользоваться безналичной оплатой. Чтобы не было обмена деньгами и было как можно меньше тактильных».

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике не рекомендуется принимать туристические группы. Пришел приказ из Министерства культуры. Все экспозиции закрыты, рассказала генеральный директор Светлана Мельникова.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Приносим извинения за доставленные неудобства. Но приказ есть приказ. По цифрам сегодняшнего дня музей шел с опережением даже по сравнению с прошлым благополучным годом. И мы очень этому радовались. Но, что называется, никогда не говори никогда».

В супермаркетах исчезают продукты и товары первой необходимости. На пике популярности: крупы, макароны, подсолнечное масло, консервы, мука и сахар, туалетная бумага. Растет сумма среднего чека: к кассе подъезжают переполненные тележки. Люди разделились на два лагеря. Самые предприимчивые - атакуют магазины.

Вера Райкова, жительница Владимира: «По килограмму, по два купила всего. Положила в запас. А так беспокойства нет. Спокойно ходим, гуляем».

Славик Лазарян, житель Владимира: «У меня характер такой, что я всё время, при Союзе, человек Союза. Всё время мы покупали много. У нас была семья большая, и сейчас семья большая. Поэтому паники, суеты, нет».

Хотя продавцы не успевают выкладывать товар - его тут же скупают, другие уверены: тушенки и гречки всем хватит.

Ольга Зуйкова, жительница Владимира: «Ой, в аптеках сумасшествие. Все закупают эти повязки, которые никому ни в чем не помогают. Это всё, я думаю, ажиотаж - пуля. - Пройдет быстро? - Пройдет-пройдет».

Однако, в крупных гипермаркетах убеждают: дефицита товаров нет и не будет. Есть задержки с поступлением со складов. Повышение цен возможно только на импортные товары - в связи с ростом курса доллара. По словам президента владимирской Торгово-промышленной палаты, в Европе нет длительного хранения продуктов - ажиотаж оправдан. В России по поводу продуктов переживать нечего. А вот деловая активность в регионе снижается. Палата отменяет выставки. А встречи и круглые столы переведены в онлайн-режим.

Иван Аксенов, президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области: «Что касается предприятий, которые работают в сфере промышленности, безусловно, затронуло тех, кто работает в Италией и с Китаем, прежде всего. По Китаю проблемы серьезнее, потому что там большой объем закупок получился. Причем ситуация интересная получается: предприятия в Китае уже начали работать. Но они не получают, в свою очередь, комплектующие тех районов, которые всё еще закрыты».

Вузы перевели на дистанционное обучение. В школах пока - свободное посещение. А с понедельника каникулы. Переносятся спортивные события, отменяются концерты. Людей просят соблюдать дистанцию и при малейшем подозрении - обращаться к врачу.

Журналисты в первую очередь - в группе риска. Несмотря на то, что многие выезды отменены, работы меньше не стало. Мы продолжаем делать новости для вас. Ну а вы оставайтесь в курсе "Вестей" вместе с нами.

Анастасия Сахарова. Андрей Синягин

«Вести-Владимир»