Им грозит до 8 лет лишения свободы

Следственный комитет и УМВД по Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, обвиняемых в закладке наркотиков на территории Владимира. По данным ведомств, за февраль-март 2020 года они разместили около 150 закладок с запрещёнными веществами.В начале 2020 года 17-летний учащийся колледжа предложил своему приятелю заработать «лёгких» денег на подработке, предложенной ему анонимом в мессенджере «Телеграмм». Не долго думая, глядя на предлагаемые деньги, двое подростков принялись распространять наркотики по улицам города.11 марта ребята забрали мастер-клад с 22 свёртками, внутри которых были наркотики и отправились раскладывать их в мкр. Коммунар и на улице Добросельской. В момент, когда они оставляли 14-ю закладку, их задержали сотрудники полиции. При себе у молодых людей обнаружили почти 24 грамма наркотиков.Задержанные подростки признались, что за 2 месяца они разместили около 150 закладок. Свою вину они отрицать не стали. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы.