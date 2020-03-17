Правительство отменило ограничения на проезд в городской черте транспорта, обеспечивающего поставки товаров в торговые сети.

Премьер-министр Михаил Мишустин с 17 марта отменил ограничения на проезд в городской черте транспорта, обеспечивающего поставки товаров в торговые сети.Ограничения отменены на один месяц. В свою очередь Федеральная таможенная служба (ФТС) откроет "зеленый коридор" для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые закупают крупные торговые сети и импортеры, подчеркнул Мишустин.Торговым предприятиям предоставят льготные кредиты, отметил премьер-министр и добавил, что поддержка торговой отрасли является первоочередной задачей в связи с распространением коронавируса. Торговые сети должны иметь достаточный запас товаров первой необходимости.Эпидемия коронавируса, который является возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта о начале пандемии коронавируса.По данным ВОЗ, к 16 марта в мире заразились 169 тысяч человек, вылечились 77 тысяч человек, умерли 6518 человек. В России к 15 марта заболели 63 человека.