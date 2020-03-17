Крайний срок - 2 августа

Во Владимире в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 8 автомобильных дорог, сообщает пресс-служба мэрии. На это будет потрачено 250 млн рублей, из которых 200 – из федерального бюджета, 50 – из бюджета города Владимира.В городской администрации также сообщили, что дороги были выбраны специалистами совместно с жителями города. Таким образом было принято решение привести в порядок следующие участки:- пр-т Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва),- ул. Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова),- автодорога Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на д. Уварово),- ул. Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской),- ул. Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе),- Судогодское шоссе (от моста через р. Клязьму до ул. Центральная мкр. Коммунар),- Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Судогодского шоссе),- ул. Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе).Работы уже были выставлены на конкурс. По его условиям, подрядчик должен будет завершить ремонт до 2 августа.