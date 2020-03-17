По условиям контракта, работы должны быть завершены не позднее весны 2021 года

Во Владимире уже 23 марта начнётся строительство развязки между улицами Чапаева и Сперанского. Работы, стоимость которых оценивается в 107 млн 585 тысяч рублей, будет выполнять компания «СК Трасса».«На первом этапе планируется реконструировать участок автомобильной дороги по улице Чапаева, с устройством кольцевого движения на пересечении с улицей Василисина. По условиям муниципального контракта, подрядчик должен вынести из зоны строительства инженерные коммуникации, выполнить подготовительные и земляные работы, устройство дорожной одежды, наружного электроосвещения, ливневой канализации, тротуаров, дорожной разметки и знаков, а также благоустроить прилегающую территорию», - написано на сайте мэрии города Владимира.Второй этап работ предусматривает собой реконструкцию участка автомобильной дороги на улице Василисина. В рамках этого этапа подрядчик должен будет сделать не только подготовительные и земляные работы, устройство дорожной одежды и тротуаров, но и защиту газопровода.По условиям контракта, работы должны быть завершены не позднее весны 2021 года.