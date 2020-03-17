Сегодня губернатор должен подписать постановление

В ближайшее время во Владимирской области могут ввести повышенный уровень опасности из-за коронавируса. По информации Владимирских Ведомостей, губернатор региона Владимир Сипягин подписал постановление об отмене всех массовых мероприятий с участием более 50 человек.Родители смогут выбрать сами, стоит ли их детям посещать школы и детские сады. Ранее во Владимире уже ввели свободное посещение школ, а несколько университетов перешли на дистанционное обучение.Комиссии будут ежедневно проверять магазины и аптеки на наличие необходимых для жизни и борьбы с вирусной инфекцией продуктов и медикаментов. Также, 17 марта на территории Владимирской области должна заработать горячая линия по коронавирусу (тел. 112).По последним данным, в мире уже выявлено 181511 случаев заражения коронавирусом. В России таких уже 93 человека, к счастью, никто не умер. До Владимирской области, по словам вице-губернатора по социальной политике и медицине Сергея Шевченко инфекция пока не добралась.