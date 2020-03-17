Коронавирус уже стал причиной остановки многих конвейеров европейских автопроизводителей, но до нынешнего момента эти новости касались в основном Италии – региона, где эпидемия наиболее распространена. Сейчас ситуацией с коронавирусом озаботились и в Словакии.

Коронавирус уже стал причиной остановки многих конвейеров европейских автопроизводителей, но до нынешнего момента эти новости касались в основном Италии - региона, где эпидемия наиболее распространена. Сейчас ситуацией с коронавирусом озаботились и в Словакии.Остановить конвейер должны уже сегодня, причем дата возобновления работы завода - одного из крупнейших предприятий страны - пока не называется. В местном представительстве Volkswagen, как уточняют "РИА Новости", объясняют эту меру необходимостью защиты персонала завода от возможного заражения."В понедельник 16 марта на предприятии будет (видимо, последний) рабочий день, поскольку это необходимо для правильного выхода из технологических процессов и окончания логистической деятельности в соответствии с актуальными заказами, находящимися в данный момент в производстве", - цитирует агентство заявление пресс-секретаря завода Луции Коварович-Макайовой.Завод Volkswagen Slovakia считается крупнейшим экспортером в стране: на заводе собирают автомобили чуть ли не всех легковых брендов, входящих в концерн Volkswagen и продают их в полутора сотнях стран.Ранее сообщалось об остановках сборочных линий на заводах концерна FIAT, Lamborghini и Ferrari. Готовится к возможным перебоям с поставками комплектующих и ряд российских производителей. Из-за эпидемии перенесены многие крупные отраслевые мероприятия - в частности, международный автосалон в Нью-Йорке.