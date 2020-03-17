Анастасия Волочкова не осталась в стороне из-за истерии вокруг коронавируса. Скандально известная балерина обратилась к общественности.

Анастасия Волочкова не осталась в стороне из-за истерии вокруг коронавируса. Скандально известная балерина обратилась к общественности.Ажиотаж и паника охватили весь мир – совсем как коронавирус, без которого не обходится ни одной новости ни на телевидении, ни в СМИ, ни в Сети. Люди буквально сметают с прилавков крупы, макароны, консервы и туалетную бумагу.Знаменитости, отечественные и зарубежные, тоже не молчат. Пока российские звезды, побывавшие недавно за границей, сидят на карантине и пытаются занять себя домашними делами, иностранные артисты признались, что у них нашли тот самый коронавирус. Откровенно рассказали об этом Ольга Куриленко, Том Хэнкс, Идрис Эльба. Недуг сразил и некоторых именитых спортсменов.Многие из них чувствуют себя вполне сносно и призывают общественность не впадать в панику, а соблюдать элементарные правила гигиены. Не осталась в стороне и балерина Анастасия Волочкова. Артистка долго , но, по всей видимости, шумиха достигла того уровня, когда она не смогла не прокомментировать события.16 Мар 2020 в 8:14 PDTАнастасия Волочкова призвала всех сохранять благоразумие и не поддаваться агрессии. "Все, что происходит, – результат ненависти, злости, зависти и негатива. Уж сколько в меня летит камней, осуждений, потоков лжи и клеветы, но моя душа не приемлет злобы и обид. Доброта, милосердие и молитва – лучшее от любых вирусов и бед! Жи-ви-те!" – написала артистка.Балерина призналась, что ей очень грустно наблюдать за тем, что происходит в мире. "Давайте не будем опускать руки и впадать в панику и депрессию. Все наладится и будет хорошо", – убеждена Анастасия Волочкова.