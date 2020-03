Tencent Holdings Ltd. привлекла миллионы новых геймеров во время глобальной вспышки коронавируса, но этот всплеск мобильных игр может замедлиться

Tencent Holdings Ltd. привлекла миллионы новых геймеров во время глобальной вспышки коронавируса, но этот всплеск популярности мобильных игр может замедлиться, по мере того как мировая экономика №2 вернется к обычному режиму работы.Необходимость в развлечениях среди тех, кто оказался в вынужденном заточении дома в связи с эпидемией в Китае, стал мощным толчком для развития игр Tencent — Honor of Kings и Peacekeeper Elite. К началу марта рыночная стоимость китайского IT-гиганта выросла на $25 миллиардов.Теперь ожидается, что компания-владелец WeChat сообщит о самых быстрых темпах роста выручки с 2018 года в среду, когда будут объявлены квартальные результаты. Инвесторы же будут искать у руководителей гарантии, что компания сможет выдержать эти темпы и далее.Но прогноз на мартовский квартал может оказаться менее ясным, чем ожидалось. В то время как Peacekeeper Elite показала сильный рост доходов за февраль, продажи других крупных игр последовательно снижались, а общая выручка фактически упала согласно данным Sensor Tower.Подразделения Tencent, занимающиеся рекламой в соцсетях и видеорекламой, также, как ожидается, примут удар в этом квартале, поскольку продавцы и бренды сократят свои бюджеты. И любой удар по китайской экономике, конечно же, будет сбивать с толку потребительские и маркетинговые расходы, на которые опирается Tencent.По мнению аналитиков Bloomberg Вей-Серн Линг и Тиффани Тан, длительный новогодний отпуск в Китае и увеличение времени, проведенного дома, не смогли поднять продажи Tencent и NetEase в феврале, так как геймеры вернулись к работе в середине месяца. Продажи Tencent упали на 14%, а NetEase — на 21%. Показатели основных игр у обеих компаний были слабыми. Скачивания увеличивались, по мере того как казуальные геймеры возвращались в онлайн.Конечно же, Tencent может в какой-то степени полагаться на дойных коров типа Honor of Kings и шутера в стиле "королевская битва" Peacekeeper Elite, чтобы смягчить любые экономические потрясения, пока ожидает одобрения правительства на выпуск хита Call of Duty Mobile на территории страны. Инвесторы также надеются, что многие из новых пользователей, которые пристрастились к играм Tencent во время вспышки вируса, останутся и после того, как пандемия утихнет.Акции Tencent начали расти в феврале, в то время как другие компании, такие как Alibaba, чей бизнес завязан на товарах материального мира, боролись за то, чтобы сдержать спад.С конца января число активных пользователей игры Honor of Kings выросло на 7% до 2 миллионов игроков на китайских iOS-устройствах, а число пользователей супер-аппа WeChat, по данным Apptopia, увеличилось на 1,4 миллиона. Неожиданными хитами стали простые казуальные игры Tencent типа маджонга и покера, которые пришли на смену реальным версиям, в которые играли люди с друзьями и семьями.Пандемия, возможно, также усилила зарождающееся облачное подразделение Tencent, которое сокращает разрыв с Alibaba по доходам. Два офисных приложения Tencent — Tencent Conference и WeChat Work — входят в число самых загружаемых бесплатных приложений на iOS в Китае, вплотную следуя за DingTalk от Alibaba.В долгосрочной перспективе большей проблемой может стать ByteDance Inc. Самый крупный в мире стартап заманивает пользователей и рекламодателей в свои приложения, такие как новостной агрегатор Toutiao и видеоплатформа Douyin, китайский близнец TikTok. Сейчас ByteDance пытается диверсифицировать свои доходы на такие сферы, как платные музыкальные сервисы и видеоигры, представляя потенциальную угрозу для империи онлайн-контента Tencent.Вспышка коронавируса привела к росту продаж игр и образовательных приложений на $150 миллиардов. По данным аналитической компании AppAnnie, мировая индустрия игровых и других онлайн-приложений выросла за счет рекордного количества скачиваний китайскими пользователями, более 220 миллионов загрузок через интернет-магазин Apple. Средняя недельная загрузка приложений в течение первой декады февраля подскочила на 40% по сравнению со среднем показателем за весь 2019 год.Доходы от игровых приложений в Китае выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом. Люди проводят больше времени за игрой, и это дает новые возможности для монетизации. Растет не только игровая индустрия, но и сфера онлайн-обучения.Загрузки образовательных приложений в феврале резко подскочили, из-за того что школы во многих крупных китайских городах остаются закрытыми. Акции компании New Oriental Education, которая занимается онлайн-образованием в КНР за два месяца этого года выросли в цене на 17%.