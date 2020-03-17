Ряд российских вузов в Москве и регионах учел рекомендации Минобразования и для профилактики распространения нового коронавируса переходит на дистанционное обучение. Также вышел приказ, который обязывает руководство вузов на входе людей в здания измерять температуру.

Ряд российских вузов в Москве и регионах уже учел рекомендации Министерства науки и высшего образования для профилактики распространения нового коронавируса организовать дистанционное обучение студентов.Осуществлять учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий с 17 марта и до особого распоряжения решено в Московском государственном университете (МГУ) именно Ломоносова.МГТУ имени Баумана с 17 до 22 марта объявил для своих студентов неделю каникул, пока преподавательский состав будет вести подготовку для перевода на дистанционное обучение, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.Кроме того, с 16 марта на дистанционное обучение перевели всех студентов МГИМО и Московский авиационный институт (МАИ).На индивидуальный график обучения (дистанционно или очно — по выбору) своих учащихся переводит МИСиС; на дистанционное обучение переходят Российский экономический университет имени Плеханова, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе и некоторые другие вузы России, передает ТАСС.В Минобрнауки, тем временем, создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.Также вышел приказ Минобразования РФ, который обязывает руководство вузов на входе людей в здания измерять температуру, а также закупить средства дезинфекции.11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире им уже заражены больше 153 тысяч человек более чем в 140 странах. Большинство из них выздоровели, скончались 5,7 тысячи человек.