17.03.2020

2020-03-17 12:40:19

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (09(9706) от 17 марта 2020 года).

САМЫЕ ЛУЧШИЕ, КРАСИВЫЕ И СТОЙКИЕ

На Петровке, 38 состоялось торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню. Праздничное настроение его организаторы обеспечили уже перед входом в зрительный зал: каждой представительнице прекрасного пола вручался букет тюльпанов. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 4 марта 2020 года на должность начальника ОМВД России по району Некрасовка назначен подполковник полиции Алексей Николаевич МАКСУНОВ. Читайте на странице 2.



ВЕСЕННИЙ ВЫПУСК

В Центре профессиональной подготовки ГИБДД ГУ МВД по г. Москве состоялся торжественный выпуск сотрудников полиции, завершивших профессиональное обучение по программе подготовки «полицейский». Продолжение на странице 3.



СЛУЖИТЬ КУЛЬТУРЕ

Ежегодно 25 марта в нашей стране отмечается День работника культуры. Этот праздник был введён всего пару десятилетий назад. Читайте на странице 3.



СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ПОБЕДИТЕЛЬ

По итогам минувшего года в конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший следователь» победителем в Москве признан следователь по особо важным делам 3-го отдела СЧ Следственного управления УВД по СВАО капитан юстиции Алексей ШЕЛУДЯКОВ. Подробности читайте на странице 4.



«УСЛОВНИКА» ПРОВЕРИМ БЕЗУСЛОВНО

Обычно мы не задумываемся, много ли среди окружающих нас людей тех, кто в настоящий момент отбывает условный срок. В то время как осуждённые на реальный срок физически отделены от общества, «условники» никак не выделяются в общем людском потоке. Читайте на странице 4.



ВАЖНАЯ ФОРМА ДИАЛОГА ПОЛИЦИИ И ГРАЖДАН

В Управлении организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних (УОДУУПиПДН) ГУ МВД России по г. Москве подведены итоги состоявшихся в минувшем месяце единых отчётов коллективов участковых пунктов полиции (УПП) перед населением. Читайте на странице 5.



СТРАНА ГЕРОЕВ

С советских времён пришло в нашу жизнь выражение: «Страна героев». В более чем тысячелетней истории земли Русской, всегда можно было найти людей храбрых, мужественных, отважных, которые и по чувству долга, и по зову сердца становились на защиту страны, её независимости, её законов. Продолжение на странице 5.



ЗА ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ!

Старший инспектор службы полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств капитан полиции Андрей КИРИЛЛОВ удостоен диплома Союза журналистов Москвы, который ему вручили в день 100-летия Центрального дома журналиста. Читайте на странице 6.



ВЕСНА ПРИХОДИТ С МУЗЫКОЙ

Попурри из самых известных композиций прошлых лет прозвучали со сцены 2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве. Поздравить всех женщин подразделения с 8 Марта прибыл лауреат премии ГУВД Москвы, заслуженный артист России Андрей БАРАНОВСКИЙ. Читайте на странице 6.



«ПРОФСОЮЗ ДЛЯ МЕНЯ — ЭТО ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ!»

На состоявшемся отчётно-выборном собрании, которое проходит каждые пять лет, председателем профсоюзной организация поликлиники №1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» была вновь избрана Татьяна ТАРАТУНИНА. Продолжение на странице 7.



ВЕК ЗА ПЛЕЧАМИ

Ветеран Курской битвы Георгий УВАРОВ отметил 100-летний юбилей. Читайте на странице 8.



НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД

Ветеранская организация УВД по ЦАО полицейского главка во главе с Нелей Нечаевой готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Читайте на странице 8.



ЛЮБОВЬ И ПОГОНЫ

Галина Правдюк: «Несколько слов об обстоятельствах, а также о людях, определивших мой выбор профессии и повлиявших на мою судьбу». Продолжение на странице 9.



ОТДАЛ СВОЮ ДУШУ НА РАСТЕРЗАНИЕ

Мы всегда содрогаемся при виде насилия. Оно вызывает у нас ужас, страх и неприятие. Если человек употребляет наркотики или алкоголь, он совершает такое же насилие над своей душой и своим телом, у него «едет крыша» и происходит непоправимое. Читайте на странице 9.



ПОПУЛЯРНЫЙ…

Волейбол сегодня является вторым по по-пулярности видом спорта в мире, уступая только футболу. На уровне увлечения им занимаются около одного миллиарда людей, то есть 15 процентов населения всей планеты. Читайте на странице 9.



ПРОФИЛАКТИКА КВАРТИРНЫХ КРАЖ

На осенне-летний период приходится пик квартирных краж. Прежде всего это связанно с тем, что москвичи чаще уезжают за город и надолго оставляют свои квартиры без присмотра. Если вовремя не побеспокоиться о сохранности своего имущества, то, возможно, во время отсутствия хозяев в квартиру нагрянут непрошеные гости. Читайте на странице 9.



ОХОТА НА КАППЕРОВ

В юридической практике правоохранительных органов столицы ничего подобного никогда ещё не было. Впервые фигурантами уголовного дела стали современные пираты из океанских просторов интернета, занятые в букмекерском бизнесе. Читайте на странице 11.



ДОСТАВКА С ПОДВОХОМ

Способы наживы как опасные вирусы — мутируют, трансформируются, а ещё поражают своей хитростью, нахальством и живучестью. Но даже самые хитромудрые и нетипичные случаи правонарушений под силу раскрыть столичным полицейским. Читайте на странице 11.



ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ

Накануне 8 Марта в Коворкинг-центре НКО Комитета общественных связей и молодёжной политики г. Москвы собрались женщины, в том числе вдовы сотрудников органов внутренних дел Москвы, погибших при исполнении служебного долга. Подробности читайте на страницах 12.



НА КРЫЛЕ ГРУЗОВИКА, КАК ЗА ЩИТОМ

Листая пожелтевшие подшивки газеты «На боевом посту» (ныне — «Петровка, 38), сотрудники Музея истории московской полиции обнаружили информацию о Герое — сотруднике столичной милиции, имени которого не было в официальном списке столичных доблестных фронтовиков-правоохранителей. Читайте на странице 13.



ИЗ СТАРИННОГО ДВОРЯНСКОГО РОДА

Тайный советник, генерал-майор Сергей МУХАНОВ оставил по-своему примечательный след в истории Российской империи. Происходившему из старинного дворянского рода, Сергею Николаевичу довелось быть московским обер-полицмейстером, а также харьковским и орловским губернатором. Читайте на странице 14.



БОРЬБА С САМИМ СОБОЙ

В Московском центре боевых искусств прошёл I этап Динамовской лиги по дзюдо и самбо среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие более 450 юных дзюдоистов и 200 самбистов со всей страны. Продолжение на страницах 14.



ЛЮДИ В ПОГОНАХ — ТОЖЕ С НАШЕГО ДВОРА

На днях популярный поэт-песенник, большой друг газеты «Петровка, 38» Александр ШАГАНОВ отметил юбилей. Согласитесь, 55 — символическое число. Как бы «круглый отличник». Читайте на странице 15.



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