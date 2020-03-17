Пациент Алексей Нелюбин, у которого подтвердился коронавирус, самовольно покинул клинику в Коммунарке. Мужчина ушел под покровом ночи.

Пациент Алексей Нелюбин, у которого подтвердился коронавирус, самовольно покинул клинику в Коммунарке. Мужчина ушел под покровом ночи.Из больницы несознательный гражданин сбежал в 03:00 мск. Он вышел из приемного отделения и перелез через забор.Пока больной коронавирусом разгуливает среди здоровых россиян. Росгвардия ищет Нелюбина по всей Москве и области.COVID-19 у него подтвердили на первом этапе медицинской проверки. Анализы пациента направлены в лабораторию "Вектор", передает телеграм-канал 112.Ранее из больницы в Коммунарке сбежала больная коронавирусом пациентка. Она покинула медучреждение в одних тапках и отправилась домой в Кунцево.16 Мар 2020 в 8:14 PDTПолицейские вернули женщину в больницу. За нарушение карантинного режима ее могут принудительно оставить там на неопределенный срок. Более того, за подобное поведение пациентам в разгар может грозить уголовная ответственность.Как писали "Дни.ру", мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений в связи с С 17 марта запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.