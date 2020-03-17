Ровно 100 дней исполняется сегодня с начала действия программы Дальневосточная ипотека. В Забайкалье за это время более 300 семей смогли приобрести жильё под два процента годовых. Сумма заключенных договоров составила 900 миллионов рублей.

Ровно 100 дней исполняется сегодня с начала действия программы "Дальневосточная ипотека". В Забайкалье за это время более 300 семей смогли приобрести жильё под два процента годовых. Сумма заключенных договоров составила 900 миллионов рублей.Всего же по льготным условиям на жилищный сертификат забайкальцы подали больше 1,5 тысячи заявок. ГТРК "Чита" отмечает, что во всем ДФО подано более 19 тысяч заявок, свыше 4,5 тысяч на сегодняшний момент уже одобрено.Напомним, что в программе "Дальневосточная ипотека" могут принять участие молодые семьи до 35 лет, и неполные семьи с детьми. А также дальневосточную ипотеку могут претендовать участники программы "Дальневосточный гектар", взявшие землю под индивидуальное жилищное строительство.