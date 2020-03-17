17.03.2020

2020-03-17 18:00:03

За традиционные семейные ценности выступили отцы Владимирской области

Сегодня во Владимире в Доме дружбы состоялся Первый форум Союза отцов Владимирской области «Ответственное отцовство - счастливая семья - сильная Россия!». Событие посвящено укреплению традиционных семейных ценностей. Его гостем стал Андрей Коченов - председатель Федерального совета отцов при Уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ.

Андрей Коченов, Председатель Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка: «Наше отцовское сообщество, во-первых, выступало и продолжает выступать за то, чтобы в нашем государстве, наконец-то, статус вообще традиционных семейных ценностей, да и все, что касается с этим, должно быть закреплено на законодательном уровне. И та поправка, где мы говорим о браке: союз между мужчиной и женщиной - это является, вообще, фундаментальной вещью».

Гостей и участников приветствовали замгубернатора области Аркадий Боцман-Харченко, член Совета Федерации Ольга Хохлова, зампредседателя Заксобрания области Роман Кавинов, а также митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. В рамках встречи также состоялось награждение лучших отцов, презентация ключевых проектов и инициатив отцовского движения в стране и регионе, обмен опытом.

Сергей Захариков, участник форума, руководитель военно-патриотического объединения «Миротворец» (г. Покров): «Так как я по своему роду деятельности и предназначению больше занимаюсь воспитанием не только своих, но и чужих детей, у меня сложился опыт, как воспитывать мужчин, как воспитывать мальчиков, потому что методы воспитания, которые я применяю, они основаны на традициях русского воинства, на армейских принципах, на десантном братстве, на десантных традициях - это очень результативно».

Вера Куликова