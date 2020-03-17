17.03.2020

2020-03-17 11:10:04

Женское дело: боцманка, слесарка, дирижёрка - далее везде

Минтруд пересмотрел список запрещенных для российских женщин профессий. С 2021 года они смогут работать дальнобойщицами, управлять электропоездом, ремонтировать автомобили и нести службу на корабле.Документ заменит утвержденный правительством почти 20 лет назад список из 456 видов работ, официально недоступных для женщин.

После масштабного пересмотра перечня Минтруд предложил снять запрет для женщин на работу: водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т; членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота; парашютистом; машинистом электропоезда; слесарем по ремонту автомобилей; рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах; трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и на много других профессий.

Но пока что вспомним о роли женщины в музыке. Сейчас в разных оркестрах, хорах и других музыкальных коллективах мира женщины «делят партитуру» наравне с мужчинами. Но так было далеко не всегда.

«Мысль о том, что женщина будет управлять исполнением музыки, остается анафемой даже там, где она достигает самых высоких постов», – писал музыкальный критик Норман Лебрехт в 1991 году в одном из своих бестселлеров "Маэстро Миф. Великие дирижеры в схватке за власть".

Представляете, даже в конце 20-го века фигура женщины-дирижера все еще остается объектом дискуссий. И такое же мнение было высказано нашим российским дирижёром Юрием Темиркановым в 2012 году:

"Женщина-дирижер – это противоестественно. Суть дирижерской профессии – сила, суть женщины – слабость".

С ним солидарны Юрий Симонов, Василий Петренко и многие другие прославленные музыканты (не только мужчины, кстати). Любопытно, но и в наши дни женщина-дирижер скорее исключение, чем правило.

Виной тому отчасти традиции — к примеру, в Венской филармонии женщины не имели права даже играть в оркестре вплоть до 1993 года. Сегодня женщин в дирижёрской профессии по разным данным от 5 до 9%.

И все же за последние двадцать лет они все чаще встают за дирижерский пульт. Нашу Веронику Дударову, надеюсь, помнят многие. А кто был до неё?

Француженка с русскими корнями, Надя Буланже считается одной из первых в мире женщин-дирижеров.

Надя родилась в 1887 году в Париже, в семье композитора и дирижера Эрнеста Буланже и певицы Раисы Мышецкой.

В 10 лет девочка начала учиться в Парижской консерватории, изучала теорию музыки, игру на органе, аккомпанемент. В это же время Надя начала делиться знаниями с родной сестрой Лили, которая была младше на шесть лет. К сожалению, Лили прожила совсем немного — двадцать четыре года.

Сестры Буланже росли в музыкальной семье: их отец преподавал вокал в Парижской консерватории, а мать, русская княгиня Раиса Мышецкая, была певицей. Музыкальная одаренность Лили обнаружилась очень рано: играть по нотам она научилась быстрее, чем читать.

В 1913 г. Лили оканчивает Парижскую консерваторию, и в том же году ей присуждают престижную Большую Римскую премию за достижения в области искусства за сочинённую ей кантату «Фауст и Елена». Так Лили Буланже стала первой женщиной-композитором, получившей эту престижную награду (до нее обладателями премии были такие авторы как Берлиоз, Гуно, Массне, Дебюсси). Лили была разносторонним композитором: писала инструментальную, вокальную, хоровую, духовную музыку.

Надя считала композиторские способности сестры ярче и глубже своих собственных, и после смерти Лили в 1918 году больше никогда не возвращалась к сочинению музыки. Однако Наде была суждена другая дорога: в 1912 году она дебютировала как дирижер, став первой женщиной в этой профессии.

На протяжении карьеры Надя Буланже руководила крупнейшими оркестрами, в том числе Нью-йоркским филармоническим, Бостонским симфоническим, Филадельфийским, а также английскими Халле-оркестром из Манчестера и Симфоническим оркестром Би-би-си. Во время Второй мировой войны Буланже переехала в США, где преподавала в колледжах.

Считается, что под влиянием Буланже, создавшей собственную уникальную методику преподавания, в Штатах сформировалась новая школа композиции. Кстати, именно Надя Буланже посоветовала Астору Пьяццолле обратить внимание на родное ему аргентинское танго. То самое, которое стало новым словом в музыке – нуэво танго – и определило место Grand Astor. (Кстати, у Астора Пьяццоллы 11 марта был день рождения.)

Яна Тарасова, Радио России - Владимир