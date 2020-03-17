Она умерла после нескольких ударов по голове

В Коврове суд признал местного 45-летнего жителя виновным умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть по неосторожности, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.По версии следствия, с 2016 года обвиняемый проживал с девушкой, которая, как и он, не имела постоянной работы. Как следствие, они часто выпивали и ругались. Будучи пьяным, обвиняемый часто избивал сожительницу, однако та всё прощала.21 июня 2019 года во время очередной ссоры обвиняемому показалось, что возлюбленная ему изменяет и со злости несколько раз ударил её по голове. От полученных ударов женщина скончалась на месте.Ковровский городской суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.