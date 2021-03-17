Почти 165 литров ковидной плазмы для лечения тяжелобольных пациентов сдали жители региона.

Почти 165 литров ковидной плазмы для лечения тяжелобольных пациентов сдали жители региона. Часть из них направлена в инфекционные госпитали области.Компоненты крови владимирские доноры начали сдавать на областной станции переливания крови с июля прошлого года. Дело в том, что с момента выздоровления донора для забора крови должно пройти не менее 2 недель. Данный метод иммунизации может спасти жизни тяжелобольных пациентов. Плазма одного донора может помочь троим пациентам. По вопросам донорства крови можно позвонить на горячую линию 8-800-333-33-30, необходимую информацию можно найти также на сайте yadonor.ru