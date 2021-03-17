В течение этого года они получат и единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

392 медика Владимирской области - обладателя медали Орлова в течение этого года получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Выплаты будут произведены в три этапа - поквартально. Постановление сегодня подписал глава региона.Получателями поддержки станут 163 врача, 189 человек из числа среднего медперсонала и 40 - из числа младшего медперсонала.Напомним, новую в прошлом году. Эту награду получат медики, отличившиеся в борьбе с коронавирусом. Идея особо отметить самоотверженный труд врачей и медработников появилась в первые месяцы пандемии. Среди депутатов инициатива учредить специальную награду нашла единодушную поддержку. В работу включились представители разных фракций Заксобрания. Документ стал результатом совместного труда.