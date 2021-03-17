Бои на голых кулаках зарабатывают в интернете всё большую популярность! Меньше, чем за год из традиционной русской забавы это явление переросло в профессиональный спорт.

Бои на голых кулаках зарабатывают в интернете всё большую популярность! Меньше, чем за год из традиционной русской забавы это явление переросло в профессиональный спорт. Индустрия развивается очень быстро и охватывает всё большие масштабы. Около полутора миллионов подписчиков следят за официальным каналом Hardcore Fighting Championship на YouTube, а выпуски набирают по несколько миллионов просмотров. Интерес к кулачным боям проявляют и звёзды профессионального спорта и шоу-бизнеса: Джиган, T-Killah, Михаил Галустян, Дмитрий Кудряшов, Карина Кросс, Михаил Литвин, Тимур Соловьёв, Николай Соболев, Марина Мохнаткина, Лиана Джоджуа, Дима Гордей, Алексей Столяров и другие.В данный момент лига Hardcore Fighting запустила второй сезон. Он должен быть еще более насыщенным и зрелищным. Зрителей ожидает новый звездный комментатор Киевстоунер, который поделится со зрителями своими эмоциями о противостояниях. В одном из главных поединков выступит экс-боец UFC Константин Ерохин, который сделал выбор в пользу кулачных боев против профессионального ММА, отметив, что именно в кулачных боях сможет в полной мере показать свои способности.Организации создана всего меньше года назад, а в ее гран-при уже разыгрываются внушительные призы: участник, получивший бронзу, заберет 500 тысяч рублей, 1 миллион рублей получит серебряный призер, а победитель уедет на новом BMW 3 серии.Организаторы отобрали лучших бойцов среди 20 тысяч участников, приславших заявки. В новом сезоне они будут сражаться не в клетке, а в первом и единственном в мире октагоне, спроектированным специально для кулачных боев.Лига выходит на международный уровень и уже сейчас ведется работа по запуску Hardcore Fighting Championship в США.