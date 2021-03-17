В результате ДТП произошел наезд грузового автомобиля на отбойник и пробитие емкости с битумом.

В 0.07 17 марта в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля по адресу: г. Владимир, ФАД М-7, 198 км (Южный объезд города, 3 км западнее н.п. Новокарповка). На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД, специалист ситуационного центра ФАД М-7. В результате ДТП произошел наезд грузового автомобиля на отбойник и пробитие емкости с битумом. Пострадавших нет. Сотрудниками МЧС проводилась ликвидация возгорания топлива на площади 0,5 кв.м. Всего принимало участие 18 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек, 3 единицы техники.