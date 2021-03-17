Во Владимирской области продолжается VI региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). В Гусь-Хрустальном специалисты соревнуются в двух компетенциях.

Во Владимирской области продолжается шестой региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). В Гусь-Хрустальном специалисты соревнуются в двух компетенциях.- Четвёртый вправо, пятый влево. Нет, четвертый влево, третий вправо. А пятый- это ввод...Это соревнования по компетенции "Мехатроника" - команда из двух человек должна за отведенное время собрать машину, которая сможет, например, в автоматическом режиме отсортировать разноцветные детали.Егор Кузнецов участник регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), студент "Гусевского стекольного колледжа":- У нас есть три вида заготовок- это красная, черная и серебряная. У нас есть датчик , который распределяет ее как металлическую. Нам даётся задание, например, на первый скат он должен положить черную заготовку, на второй скат красную. Программист это прописывает в компьютере, потом сюда загружает и так вот происходит...И это только начало соревнований- к третьему дню участники чемпионата должны будут наладить здесь небольшую производственную линию- для этого нужно быть одновременно программистом, электриком, разбираться в механике, пневматике и многом другом.Дмитрий Голубев главный эксперт по компетенции "Мехатроника" чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Владимирской области.- Современное производство требует специалистов-мехатроников , потому что все линии автоматизируются, все линии действуют в автоматическом режиме и сейчас такие специалисты по мехатронике очень востребованы.А здесь молодые профессионалы занимаются аддитивными технологиями - то есть 3D печатью. Сначала нужно просканировать деталь...- Все точки пройти, чтобы он их схватывал - и он строит его...А затем создать трехмерную модель, и подготовить пресс-форму для отливки изделия из полимерной смолы.Николай Марухин - программист , студент третьего курса гусевского стекольного колледжа. И участие в чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), по его словам, может стать хорошим импульсом для будущей карьеры инженера.Николай Марухин, участник регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), студент "Гусевского стекольного колледжа":- Очень интересно, это очень много знаний - в первую очередь для себя много останется и вообще поучаствовать - это очень круто- много эмоций.Направление для региона - новое , поэтому в соревнованиях пока принимают участие ребята из трех колледжей- Гусь-Хрустального и Коврова.Дмитрий Чикров эксперт по компетенции "Аддитивное производство" чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Владимирской области:- Эта компетенция проводится во Владимирской области в первый раз, она новая. До этого она проводилась в рамках Future skills , то есть компетенции будущего- не в соревновательном режиме, а просто в режиме демонстрации. А сейчас уже идут именно соревнования, чтобы выявить лучшего от владимирской области, который поедет на эту же компетенцию на отборочные всероссийские в Якутию.Программа соревнований по данным компетенциям рассчитана на три дня. Имена победителей эксперты чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) назовут в пятницу.Никита Тарбеев, Илья Хлудов Вести Владимир.