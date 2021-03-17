Когда восстановят троллейбусное движение на Юго-Западе Владимира? Этот вопрос сейчас волнует многих владимирцев. Напомним, 14 марта водитель иномарки снёс две опоры троллейбусной линии

Когда восстановят троллейбусное движение на Юго-Западе Владимира? Этот вопрос сейчас волнует многих владимирцев. Напомним, 14 марта водитель иномарки снёс две опоры троллейбусной линии недалеко от остановки “Верхняя Дуброва”. Из-за повреждения контактной сети троллейбусы маршрутов № 1 и № 5 перестали следовать на конечную Фатьянова. Временно они ходят до проспекта Ленина. Юрий Иванов, начальник управления транспорта