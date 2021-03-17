Когда восстановят троллейбусное движение на Юго-Западе Владимира? Этот вопрос сейчас волнует многих владимирцев. Напомним, 14 марта водитель иномарки снёс две опоры троллейбусной линии
<a href="https://33live.ru/novosti/17-03-2021-chinovniki-merii-proverili-intervaly-dvizheniya-gorodskogo-transporta.html" target="_blank">Чиновники мэрии проверили интервалы движения городского транспорта</a> - Когда восстановят троллейбусное движение на Юго-Западе Владимира? Этот вопрос сейчас волнует многих владимирцев. Напомним, 14 марта водитель иномарки снёс две опоры троллейбусной линии
[url=https://33live.ru/novosti/17-03-2021-chinovniki-merii-proverili-intervaly-dvizheniya-gorodskogo-transporta.html]Чиновники мэрии проверили интервалы движения городского транспорта[/url] - Когда восстановят троллейбусное движение на Юго-Западе Владимира? Этот вопрос сейчас волнует многих владимирцев. Напомним, 14 марта водитель иномарки снёс две опоры троллейбусной линии