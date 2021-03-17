Коронавирусная инфекция в России начала отступать. За прошедшие сутки диагноз поставили менее девяти тысячам граждан.
<a href="https://33live.ru/novosti/17-03-2021-chislo-zarazivshixsya-covid-19-v-rossii-vyroslo-na-89-tysyachi.html" target="_blank">Число заразившихся COVID-19 в России выросло на 8,9 тысячи</a> - Коронавирусная инфекция в России начала отступать. За прошедшие сутки диагноз поставили менее девяти тысячам граждан.
[url=https://33live.ru/novosti/17-03-2021-chislo-zarazivshixsya-covid-19-v-rossii-vyroslo-na-89-tysyachi.html]Число заразившихся COVID-19 в России выросло на 8,9 тысячи[/url] - Коронавирусная инфекция в России начала отступать. За прошедшие сутки диагноз поставили менее девяти тысячам граждан.