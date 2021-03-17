С заявлением в суд на энергетика муниципального ресурсоснабжающего предприятия обратился “Энергосбыт Волга”. Как установил суд, сотрудник предприятия несвоевременно предоставил в

С заявлением в суд на энергетика муниципального ресурсоснабжающего предприятия обратился “Энергосбыт Волга”. Как установил суд, сотрудник предприятия несвоевременно предоставил в энергосбытовую компанию акты согласования технологической и аварийной брони. А это мероприятие является обязательным для ресурсоснабжающих компаний, в первую очередь, для бесперебойной и безопасной работы оборудования организации, уточняют в “Энергосбыт Волга”. В итоге ответственного энергетика МУПа