Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 927.

Во Владимирской области продолжает расти печальная статистика смертей от новой коронавирусной инфекции. По последним данным, за минувшие сутки количество смертельных случаев увеличилось еще на 5. Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 953.Напомним, во Владимирской области выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 28 973 человека. Больше всего заразившихся во городе Владимире, Муромском и Гусь-Хрустальном районах. Выздоровели 26 143 пациента, за сутки 58.По состоянию на 17 марта в медорганизациях региона действуют 964 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 64,2 процента из них занято (619), свободны – 345 коек.