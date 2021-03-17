Военный эксперт Игорь Коротченко считает заявления о создании на Украине нового ракетного оружия голословными. Он считает, что местный журналист Олег Жданов выдает желаемое за действительное.

Военный эксперт Игорь Коротченко считает заявления о создании на Украине "нового" ракетного оружия голословными. Он считает, что местный журналист Олег Жданов выдает желаемое за действительное.Корреспондент утверждал, что это оружие заставит нашу страну "психовать". Он заявлял, что Украина разработала противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ"Нептун". Якобы их не могут "увидеть" радары.Корреспондент уверял, что украинскими ракетами заинтересовались американцы. Также он заявил, что новые комплексы защитят Киев от наступательных действий Москвы.Игорь Коротченко уверен, что такого оружия на Украине нет. По его словам, "это просто колебания воздуха", сообщает . Эксперт добавил, что журналисту нужен психиатр, поскольку он бредит.Ранее Игорь Коротченко в вооруженном столкновении с Россией. По его мнению, Киев потерпит оглушительное поражение. Он добавил, что Незалежную ждет судьба Грузии.Напомним, эксперт отметил, что Россия не собирается нападать на Украину. Наоборот, это Киев постоянно угрожает взорвать Крымский мост или захватить полуостров.