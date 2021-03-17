Владимирские школьники за пару месяцев уже построили Золотые ворота, Музей хрусталя, а также часть Большой Московской улицы. Проектом занимается три человека, двое из них владимирские

Владимирские школьники за пару месяцев уже построили Золотые ворота, Музей хрусталя, а также часть Большой Московской улицы. Проектом занимается три человека, двое из них владимирские девятиклассники. О результатах рассказывают в социальных сетях. Энтузиасты решили перенести Владимир в популярную компьютерную игру “Майнкрафт” – это так называемая “песочница”, где можно из кубов строить практически любые объекты. Три