Об этом заявляют в Центре управления городскими дорогами. По данным коммунальщиков, за сутки самосвалы со снегом выполняют более 180 рейсов. Они вывозят по 3 000 кубометров снежных масс.

Об этом заявляют в Центре управления городскими дорогами. По данным коммунальщиков, за сутки самосвалы со снегом выполняют более 180 рейсов. Они вывозят по 3 000 кубометров снежных масс. Работники ручной снегоуборки продолжают скол льда с тротуаров, остановок, лестничных сходов, пешеходных переходов и подходов к социальным объектам. Эти объекты ежедневно обрабатываются противогололедными реагентами для предотвращения образования ледяной корки.