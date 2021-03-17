В конструкции объекта просела бетонная плита. Специалисты горадминистрации оценивают стоимость восстановительных работ.

Во Владимире в микрорайоне Веризино на пешеходном мосту образовался провал. Как видно по снимку, опасное место огородили.В мэрии сообщают, что знают о проблеме. В конструкции объекта просела бетонная плита. Специалисты горадминистрации оценивают стоимость восстановительных работ.Как рассказывают местные жители, мост уже ремонтировался. Работы проводились около года назад вместе с реконструкцией Пекинки.