Фильм Я шагаю по Москве вышел на экране в 1963 году. Он стал гимном молодежи эпохи Оттепели, да и до сих пор зрители без ума от доброго, чуть наивного сюжета.

Фильм "Я шагаю по Москве" вышел на экране в 1963 году. Он стал гимном молодежи эпохи "Оттепели", да и до сих пор зрители без ума от доброго, чуть наивного сюжета.Как и большинство фильмов, которым суждено стать культовыми, "Я шагаю по Москве" появился случайно. Сценарий начали писать после того, как молодой драматург Геннадий Шпаликов пришел к Георгию Данелии и буквально в двух словах описал свою идею."Дождь, посреди улицы идет босая девушка, туфли держит в руках. Появляется парень на велосипеде, медленно едет за девушкой. Парень держит над ней зонтик, она уворачивается, а он все едет за ней и улыбается… Нравится?" Режиссеру очень понравилось, и они сели за создание сценария под рабочим названием "Верзилы".Впрочем, четкого плана не было, и в итоге во время съемок многие сцены то появлялись, то исчезали, а некоторые возникали благодаря импровизациям. В результате родился фильм, ставший гимном молодежи 60-х, жившей в ожидании перемен и с верой скорое светлое будущее.В процессе работы Геннадий Шпаликов и Георгий Данелия отказались от названия "Верзилы", переименовав сценарий сначала в "Приятели", а затем в "Я шагаю по Москве". На промежуточном этапе появился герой Саша (Евгений Стеблов) — незадачливый жених, который пытается из-за предстоящей свадьбы получить отсрочку от армии.Фото: Russian Look/www.globallookpress.comИзначально на роль Кольки планировали взять Виталия Соломина, его даже утвердил худсовет, однако драматург все же был недоволен выбором главного героя. Тогда Шпаликов предложил Данелии пригласить на пробы 18-летнего Никиту Михалкова, однако режиссер долго сомневался. Он видел артиста за полгода до начала работы и считал, что молодой человек слишком юн для этой роли.Кстати, позднее Михалков признался, что именно съемки в "Я шагаю по Москве" определили его будущее. После работы в картине парень решил поступать в Щукинское училище.Съемочная группа ленты была молодой и легкой на подъем. Актеры – даже дебютанты – вели себя перед камерой раскованно, а игра больше напоминала естественное поведение молодых людей в предлагаемых обстоятельствах. Правда, не обошлось и без скандалов.Фото: Russian Look/www.globallookpress.comЧерез несколько смен Никита Михалков явился к режиссеру и потребовал увеличить ставку до 25 рублей за съемочный день. Георгий Данелия отметил, что подобные гонорары выплачиваются только опытным и хорошо зарекомендовавшим себя актерам, а юнец может отправляться восвояси, если его что-то не устраивает, – на его роль пригласят другого артиста. Позднее Михалков признался, что выдвинуть ультиматум режиссеру его подбил старший брат Андрон.Интересные фактыВ песне "А я иду, шагаю по Москве" изначально была строчка "Над лодкой белый парус распущу. Пока не знаю где…". Однако худсовет Госкино подобную формулировку не принял, ведь в советской стране не может быть никаких "не знаю где" – мало ли, вдруг герой планирует побег. В итоге Шпаликов заменил на "пока не знаю с кем".Фильм "Я шагаю по Москве" стал дебютным для многих молодых актеров: третьекурсницы школы-студии МХАТ Ирины Мирошниченко, начинающего Евгения Стеблова, Владимира Басова. Никита Михалков ранее уже снимался, но появление в этой ленте стало его первой главной ролью.Фото: Russian Look/www.globallookpress.comПонятия "лирическая комедия" до фильма "Я шагаю по Москве" не существовало. Георгий Данелия случайно придумал этот жанр. Когда режиссер показывал готовый материал в Госкино, ему заявили, что непонятно, о чем картина. Когда создатель ответил, что это комедия, уточнили, почему же тогда не смешно. "Потому что лирическая..." – ляпнул Данелия. Так и записали.Фильм представили на 17-м Каннском кинофестивале 1964 года. Георгий Данелия был удостоен специального почетного упоминания жюри в числе молодых кинематографистов.