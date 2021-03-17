11 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые... Целую россыпь медалей с чемпионата России в Пензе привезли владимирские гимнасты.

11 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые... Целую россыпь медалей с чемпионата России в Пензе привезли владимирские гимнасты.((г. Владимир))А наш земляк Александр Карцев в этом году стал абсолютным чемпионом России. Это одна из его первых тренировок после возвращения с престижных состязаний. Александру -19 лет. В спортивной гимнастике- с детства. Его первым тренером был Александр ТикунОв. А сейчас наставник Александра Карцева- заслуженный тренер России Игорь КалАбушкин. С Сашей Игорь Николаевич работает уже 3 года.((г. Пенза)) В Пензе Карцев показал себя отличным многоборцем. Ни единого падения за все 4 дня состязаний. На чемпионате он опередил лидеров- Артура Далалояна и Давида Белявского.((Титр: Александр Карцев, чемпион России по спортивной гимнастикеВыступления хорошего не ожидал, результата такого не ожидал. Это абсолютный чемпион мира- Белявский- чемпион мира в командных соревнованиях. Соперники более чем серьёзные. Как готовился? Хорошо был готов. И показал себя в многоборье. ))((Сила воли плюс характер. Вот это его качества. И умение выступать. Есть немного злости. Хорошая такая злость. Умеет выступать. Свой адреналин удержать, чтобы не выплёскивался. Вот это его качества хорошие.Каков "соревновательный план" в этом сезоне? Что значит спорт в его жизни? Какие примеры вдохновляют? Об этом гимнаст Александр Карцев рассказал в интервью "Вестям". Все подробности в репортаже Марии Платанюк в следующих выпусках "Вестей".