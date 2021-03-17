Москвичам предлагают выбрать, кого из знаменитостей пригласить для участия в тренировках в рамках проекта Спортивные выходные. Голосование проходит на портале Активный гражданин.

Москвичам предлагают выбрать, кого из знаменитостей пригласить для участия в тренировках в рамках проекта "Спортивные выходные". Голосование проходит на портале "".Проект "Спортивные выходные" возник еще в 2020 году в рамках проекта "Здоровая Москва". С осени он проходит в онлайн-формате, благодаря чему присоединиться к нему можно не выходя из дома.Часто в студии прямого эфира появляются олимпийские чемпионы, артисты и ведущие. Так, среди звездных гостей отметились Алексей Ягудин, Анна Семенович, Яна Чурикова, Елизавета Туктамышева. Выбирают знаменитый участников "Спортивных выходных" сами москвичи.Третий сезон проекта стартовал 1 марта. Повлиять на его формат и определиться с тем, каких гостей будут звать в студию, сможет любой желающий. Для этого необходимо принять участие в голосовании на портале "Активный гражданин".Узнать подробнее о "Спортивных выходных" москвичам помогут в центрах госуслуг столицы. Сотрудники помогут заполнить анкету участника."Москвичам уже известно, что "Мои документы" — это не просто место получения государственных услуг. Яркий пример — "Спортивные выходные", – заметила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она обратила внимание на то, что подобный формат снискал свою популярность. Об этом говорит и статистика – тренировки второго сезона проекта набрали более 130 тысяч просмотров. Теперь любой желающий может заниматься любимым видом спорта онлайн с квалифицированными наставниками в онлайн-режиме.