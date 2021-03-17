Первая в регионе выставка, посвященная 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, открылась во Владимирском филиале РАНХиГС.

Первая в регионе выставка, посвященная 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, открылась во Владимирском филиале РАНХиГС. Здесь представлены уникальные экспонаты Центра подготовки космонавтов.Полетный костюм Алексея Леонова, стыковочный узел космического корабля, номер газеты «Правда» о первом полете человека в космос. Это лишь малая часть уникальных исторических экспонатов. Совместная с Центром подготовки космонавтов выставка не первая в РАНХиГС, но самая масштабная.Павел Власов, начальник научно-исследовательского Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина: «Да, это всё и исторические документы, и исторические скафандры, пульты, стыковочные узлы — это всё то, что использовалась при подготовке космонавтов к полёту, при выполнении космических полётов».Чуть ли каждый советский школьник мечтал стать космонавтом, сейчас таких стремлений заметно поубавилось. Владимирский филиал Президентской академии по-своему вносит вклад в популяризацию космонавтики и старается повысить её престиж. Летчики-космонавты здесь не только учатся, но и проводят встречи со школьниками и студентами.Вячеслав Картухин, директор владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя ЗС: «Наш Владимирский филиал и Центр подготовки космонавтов уже связывают больше 10 лет — годы дружбы. За эти годы, во-первых, мы дали образование 14-ти лётчикам-космонавтам — Героям России. Сейчас у нас обучается один летчик-космонавт, Федяев Андрей Валерьевич. Также у нас продолжает обучение Алексей Николаевич Овчинин — Герой России, летчик-космонавт».Фотографии, газеты, книги — документальные свидетельства подвига Юрия Гагарина. О нем, а также об истории отечественной космонавтики расскажут экскурсоводы — сотрудники Президентской академии. Выставку смогут посетить школьники города и области. И даже ненадолго стать космонавтами — например, попробовать состыковать космические аппараты.Выставка, посвященная 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, будет работать во Владимирском филиале РАНХиГС до середины мая. А итогом 12-летнего сотрудничества с Центром подготовки космонавтов станет альманах с автографами российских покорителей вселенной.Наталья Головешкина, Семён Карпов«Вести-Владмиир»