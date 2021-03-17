На выходе из магазина посетитель, угрожая убийством, достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел в сторону сотрудника магазина...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержан подозреваемый в угрозе убийством.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о драке в супермаркете на Ферганском проспекте. Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении магазина, вступил в конфликт с охранником, который попросил прекратить нарушать общественный порядок и покинуть помещение. На выходе из магазина посетитель, угрожая убийством, достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел в сторону сотрудника магазина. Во время попытки произвести второй выстрел проходивший мимо гражданин подбежал к злоумышленнику, обхватил его сзади, забрал оружие и вызвал полицию. Изъятый предмет оказался травматическим пистолетом.Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого 36-летнего местного жителя на месте происшествия. Мужчина пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.В отношении задержанного сотрудником полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием».По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18