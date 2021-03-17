На выходе из магазина посетитель, угрожая убийством, достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел в сторону сотрудника магазина...
Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержан подозреваемый в угрозе убийством.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о драке в супермаркете на Ферганском проспекте. Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении магазина, вступил в конфликт с охранником, который попросил прекратить нарушать общественный порядок и покинуть помещение. На выходе из магазина посетитель, угрожая убийством, достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел в сторону сотрудника магазина. Во время попытки произвести второй выстрел проходивший мимо гражданин подбежал к злоумышленнику, обхватил его сзади, забрал оружие и вызвал полицию. Изъятый предмет оказался травматическим пистолетом.
Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого 36-летнего местного жителя на месте происшествия. Мужчина пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении задержанного сотрудником полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием».
По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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