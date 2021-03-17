От нарушений логистики до несвоевременной организации закупок. Региональный Росздравнадзор провёл внеплановую проверку деятельности облздрава по доступному лекарственному обеспечению.

От нарушений логистики до несвоевременной организации закупок. Региональный Росздравнадзор провёл внеплановую проверку деятельности облздрава по доступному лекарственному обеспечению.Так на отсроченном обслуживании в аптеках более 3400-от рецептов, из них около тысячи по федеральной льготе и остальные по региональной. Росздравнадзор отметил отсутствие со стороны департамента контроля движения и учёта препаратов. Несвоевременно рассмотрены обращения граждан по вопросам лекарственного обеспечения детей-инвалидов. Кроме того, дозвониться на "Горячую линию" практически невозможно. Все нарушения должны быть устранены до первого июля текущего года, такое предписание выдано департаменту. А в адрес губернатора внесено представление об устранении нарушений при передаче полномочий и привлечении должностных лиц к ответственности.