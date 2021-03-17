Вспыхнул прицеп с битумом.

Ночью на Южном объезде Владимира в результате дорожно-транспортного происшествия с участием фуры загорелся прицеп с битумом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.17 марта в 00:07 на пульт дежурного ГУ МЧС по Владимирской области поступил сигнал о ДТП с участием грузовика. Во Владимире на 198 километре трассы М-7, Южный объезд города, три километра западнее Новокарповки.В результате аварии большегруз наехал на отбойник и пробил прицеп с битумом, после чего он загорелся. Пожарные потушили пламя на площади пол квадратных метра.Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадавших нет.Всего в ликвидации происшествия принимали участие 18 человек и 8 единиц техники. От МЧС - 7 человек и 3 единицы техники.