Первый клинический медицинский центр в Коврове внесен в перечень медицинских организаций частной системы здравоохранения, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу ОМС.

Первый клинический медицинский центр в Коврове внесен в перечень медицинских организаций частной системы здравоохранения, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу ОМС.Уникальная особенность первого клинического медицинского центра - бОльшая часть медпомощи оказывается жителям региона бесплатно по полису ОМС. Но некоторые услуги полис не покрывал. Нужно было ехать в крупные федеральные центры. Теперь, благодаря включению КМЦ Минздравом России в специальный перечень, центр получит средства из федерального бюджета. И пациентам из Владимирской области не нужно ездить в Москву и Нижний Новгород, рассказывает депутат ЗС и замгенерального директора по развитию компаний "Аскона" Алексей Говырин.Алексей Говырин, депутат ЗС, заместитель генерального директора по развитию группы компаний «Аскона»:- Начиная с 2019 года, как только данное изменение было внесено в законодательство, работали с Министерством Здравоохранения по получению данной возможности. Данное событие расширяет возможности по получению бесплатной помощи, доступность помощи для жителей Владимирской области.Первый клинический медицинский центр - многопрофильная частная клиника. И каждый год она расширяется. Центр начинал с 60 врачей, сегодня их вдвое больше. Ежедневно здесь оказывают медпомощь около тысяче человек по семи профилям и 56 врачебным профилям. Это онкология,офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, гинекология и хирургия. По словам главного врача Александра Лисина, в год из КМЦ выписывается 14 тысяч здоровых пациентов.Александр Лисин, главврач ПКМЦ г.Ковров:- Специалисты у нас собраны практически со всей России. То есть трудно назвать тот уголок России, откуда у нас нет специалистов - от Крыма и до Камчатки. Врачей мы собирали по крупицам. Собрали очень хорошую команду, которая смогла организоваться и работать.Бесплатную высокотехнологичную помощь можно будет получить по семи профилям: сердечно-сосудистая хирургия, акушерство и гинекология, онкология, отоларингология, офтальмология, урология и хирургия.Уже сейчас можно записаться на прием и получить консультацию . Специалисты первого клинического медцентра готовы оказать медицинскую помощь на европейском уровне.Анастасия Сахарова. Александр Голубев. Вести-Владимир.