Веселящий газ теперь под запретом на территории всей страны. С этого года закись азота нельзя производить, сбывать и пропагандировать. Нарушителям грозит штраф до двух тысяч рублей.

"Веселящий" газ теперь под запретом на территории всей страны. С этого года закись азота нельзя производить, сбывать и пропагандировать. Нарушителям грозит штраф до двух тысяч рублей.Во Владимирской области "веселящий" газ вне закона уже девять лет. Исключение составляют медицинские и технические цели. Запрещена и пропаганда "веселящего" газа. Штраф за рекламу - до ста пятидесяти тысяч рублей. В связи с введением федерального законопроекта норма о запрете закиси азота в регионе утратила силу. Владимирские парламентарии внесли соответствующие изменения в закон об административных правонарушениях.