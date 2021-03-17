При неблагоприятном развитии погодного сценария от «большой земли» могут оказаться отрезаны 16 населённых пунктов.

Исходя из сложившихся погодных условий на территории Вязниковского района прогнозируется непростая обстановка, связанная с весенним паводком. В первую очередь это касается так называемой Заречной зоны города Вязники, расположенной на противоположном берегу Клязьмы. При неблагоприятном развитии погодного сценария от «большой земли» могут оказаться отрезаны 16 населённых пунктов – два посёлка и четырнадцать деревень, в которых проживают порядка 560 человек.В преддверии паводкоопасного периода руководство 3 пожарно-спасательного отряда и отдела надзорной деятельности совместно с представителями администрации посетили Заречную зону, чтобы оценить их готовность.В двух магазинах имеется запас продуктов питания и товаров первой необходимости. Доставка товаров в другие населённые пункты при необходимости будет осуществляться с использованием автолавки.Также в Заречной зоне функционирует ФАП, в котором имеется запас необходимых медикаментов. Он имеет автомобиль, таким образом пациенты, нуждающиеся в госпитализации, будут оперативно доставлены в лечебные учреждения.Сотрудники МЧС России оценили готовность территории к обеспечению пожарной безопасности. В населённом пункте Козлово функционирует отдельный пост Вязниковской пожарно-спасательной части. Группировка сил и средств составляет 11 человек и 2 единицы техники. Кроме того, на территории дежурят 36 добровольцев пожарной охраны, в каждом населённом пункте имеется противопожарный водоём.Члены рабочей группы также пообщались и с местным населением, рассказав им о том, какая помощь будет оказана и как в принципе будет организована инфраструктура в случае отрезания от «большой земли».